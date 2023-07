Café de l’espace – Jeune public – : Atelier « découvre ton clown » Le Bourg Flayat, 8 juillet 2023, Flayat.

Flayat,Creuse

Atelier « Découvre ton clown » – 3€ – Sur réservation – de 5 à 12 ans

Découvre avec tes copines et copains le clown qui sommeille en toi grâce à des jeux interactifs, tu vas réveiller ton corps pour devenir ce personnage lumineux d’émotions, tu vas t’habiller et le révéler à tes camarades : tu vas passer de la découverte de ton clown à sa révélation aux autres ! Et enfin, ce sera l’explosion de joie partagée dans une parade de clowns ébouristoufflante !.

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . EUR.

Le Bourg

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Discover your clown » workshop – 3? – By reservation – ages 5 to 12

With your friends, discover your inner clown through interactive games. You’ll awaken your body to become this luminous, emotional character, dress up and reveal it to your friends: you’ll go from discovering your clown to revealing it to others! And finally, there’ll be an explosion of shared joy in an exhilarating clown parade!

Taller « Descubre tu clown » – 3? – Reserva obligatoria – de 5 a 12 años

Con tus amigos, descubre tu payaso interior a través de juegos interactivos. Despertarás tu cuerpo para convertirte en este personaje luminoso de emociones, te disfrazarás y te revelarás a tus amigos: ¡pasarás de descubrir a tu payaso a revelarlo a los demás! Y por último, ¡habrá una explosión de alegría compartida en un estimulante desfile de payasos!

Workshop « Entdecke deinen Clown » – 3? – Auf Reservierung – von 5 bis 12 Jahren

Entdecke mit deinen Freundinnen und Freunden den Clown, der in dir schlummert, dank interaktiver Spiele. Du weckst deinen Körper, um zu dieser emotionalen Lichtgestalt zu werden, du ziehst dich an und enthüllst ihn deinen Mitschülern: Du wirst von der Entdeckung deines Clowns zu seiner Enthüllung vor den anderen übergehen! Und schließlich wird es zu einer Explosion der gemeinsamen Freude in einer atemberaubenden Clownparade kommen!

