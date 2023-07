Domaine Campoy Le Bourg Flaujac-Poujols, 12 juillet 2023, Flaujac-Poujols.

Flaujac-Poujols,Lot

Vente à la propriété sur rendez-vous au 06 99 95 15 80. Accueil de groupes possible (30 personnes maximum). Visite des vignes et dégustation possibles..

Vendredi 14:00:00 fin : . .

Le Bourg

Flaujac-Poujols 46090 Lot Occitanie



Buy direct from the vineyard by appointment : please phone 06 99 95 15 80. Groups welcome (maximum 30 people). You can come and walk around the vines and do a wine tasting.

Venta en la propiedad con cita previa llamando al 06 99 95 15 80. Acogida de grupos posible (máximo 30 personas). Visita de los viñedos y degustación posibles.

Verkauf auf dem Anwesen nach Vereinbarung unter 06 99 95 15 80. Empfang von Gruppen möglich (maximal 30 Personen). Besichtigung der Weinberge und Weinprobe möglich.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Cahors – Vallée du Lot