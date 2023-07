Eglise Saint-Thibault Le Bourg Flagy, 1 juillet 2023, Flagy.

Flagy,Saône-et-Loire

L’église de Flagy dédiée à Saint-Thibault, située en contrebas du bourg, est une église romane remaniée du Clunisois..

fin : . .

Le Bourg

Flagy 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



The church of Flagy dedicated to Saint-Thibault, located below the village, is a Romanesque church reworked Clunisois.

La iglesia de Flagy dedicada a Saint-Thibault, situada debajo del pueblo, es una iglesia románica de la región de Clunisois.

Die dem Heiligen Thibault gewidmete Kirche von Flagy unterhalb des Dorfes ist eine umgebaute romanische Kirche aus Clunisois.

Mise à jour le 2023-02-02 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II