Atelier fabrication de marionnettes Le bourg Fay-sur-Lignon, 26 octobre 2023, Fay-sur-Lignon.

Fay-sur-Lignon,Haute-Loire

Atelier de construction de marionnettes avec la compagnie Atelier manivelle

en salle des associations à Fay-sur-Lignon

Sur réservation, place limitées, prix conseillé 8 euros

06 82 87 37 26.

2023-10-26 14:30:00 fin : 2023-10-26 16:30:00. EUR.

Le bourg Salle des associations, mairie

Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Puppet-building workshop with the Atelier manivelle company

in the Salle des Associations, Fay-sur-Lignon

By reservation, places limited, recommended price 8 euros

06 82 87 37 26

Taller de construcción de marionetas con la compañía Atelier manivelle

en la Sala de las Asociaciones, Fay-sur-Lignon

Imprescindible reservar, plazas limitadas, precio recomendado 8 euros

06 82 87 37 26

Workshop zum Bau von Marionetten mit der Kompanie Atelier manivelle

im Salle des associations in Fay-sur-Lignon

Mit Reservierung, begrenzte Plätze, empfohlener Preis 8 Euro

06 82 87 37 26

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal