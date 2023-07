Marché de Faux la Montagne Le bourg Faux-la-Montagne, 30 janvier 2023, Faux-la-Montagne.

Faux-la-Montagne,Creuse

Primeur fruits et légumes, épicerie itinérante bio, fromager/affineur, boucherie bio, producteurs locaux de fromages, galettes, et conserves, biscuits, œufs….

2023-01-30 fin : 2023-01-30 12:00:00. .

Le bourg

Faux-la-Montagne 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Fresh fruit and vegetables, organic itinerant grocery store, organic cheesemaker, organic butcher, local producers of cheeses, cakes and preserves, biscuits, eggs..

Frutas y verduras frescas, tienda de alimentación ecológica, quesería/refinería, carnicería ecológica, productores locales de queso, pasteles, conservas, galletas, huevos..

Obst- und Gemüseladen, mobiler Bio-Lebensmittelladen, Käserei/Raffinerie, Bio-Metzgerei, lokale Produzenten von Käse, Fladenbrot und Konserven, Keksen, Eiern..

Mise à jour le 2023-03-13 par Creuse Tourisme