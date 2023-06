La Popote de Milie fête l’agriculture et l’alimentation locale Le bourg Faleyras, 17 juin 2023, Faleyras.

Faleyras,Gironde

Dans le cadre de la Fête de l’Agriculture et de l’Alimentation, rendez-vous au marché nocturne de Faleyras pour découvrir les produits locaux et de saison du food truck La Popote de Milie..

2023-06-17

Le bourg

Faleyras 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the Fête de l’Agriculture et de l’Alimentation, join us at the Faleyras night market to discover local and seasonal products from the La Popote de Milie food truck.

En el marco de la Fiesta de la Agricultura y la Alimentación, acérquese al mercado nocturno de Faleyras para descubrir los productos locales y de temporada del food truck La Popote de Milie.

Im Rahmen des Festes der Landwirtschaft und Ernährung begeben Sie sich auf den Nachtmarkt von Faleyras, um die lokalen und saisonalen Produkte des Foodtrucks La Popote de Milie zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT de l’Entre-deux-Mers