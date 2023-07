Les Ateliers Enfants de la Maison du Piage : « Atelier Fouille et Visite du Musée » Le bourg Fajoles, 7 juillet 2023, Fajoles.

Fajoles,Lot

La Maison du Piage propose des ateliers ludiques sur différentes thématiques liées à la Préhistoire.

Sur inscription, (à partir de 7 ans )..

2023-07-07 10:00:00 fin : 2023-07-07 12:00:00. 5 EUR.

Le bourg Maison du Piage

Fajoles 46300 Lot Occitanie



The Maison du Piage offers fun workshops on various themes related to prehistory.

Registration required (ages 7 and up).

La Maison du Piage ofrece talleres lúdicos sobre diversos temas relacionados con la prehistoria.

Inscripción obligatoria (a partir de 7 años).

Das Maison du Piage bietet spielerische Workshops zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit der Geschichte an.

Nach Anmeldung (ab 7 Jahren).

