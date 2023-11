MARCHE DE NOEL LE BOURG Eynesse, 3 décembre 2023, Eynesse.

Eynesse,Gironde

Le Plaisir de Créer, association de loisirs, organise cette journée AU PROFIT DE LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER DU CENTRE BERGONIE de Bordeaux : les bénéfices de la vente des objets de l’association sont reversés à Bergonié.

Vous y trouverez les objets décorés par les bénévoles de l’association : objets en bois, verre et métal décorés (plateaux, paniers les, tableaux, etc).

De nombreux exposants présenteront également leurs créations, très variées : décorations de Noël, cartonnage, linge brodé, couture, tissus africains, produits de beauté, plantes aromatiques et tisanes bio, scuptures en métal, miel, tableaux, miel, etc

Vous trouverez aussi de la cuisine thaî et de la bière artisanale à déguster sur place ou à emporter.

Venez découvrir des idées de cadeaux originaux et soutenir notre action.

Et participez à la tombola dotée de nombreux lots !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:30:00. EUR.

LE BOURG SALLE DES FETES

Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Le Plaisir de Créer, a leisure association, is organizing this day to benefit cancer research at the CENTRE BERGONIE in Bordeaux: profits from the sale of the association’s items will be donated to Bergonié.

You’ll find objects decorated by the association’s volunteers: decorated wood, glass and metal objects (trays, baskets, paintings, etc.).

Numerous exhibitors will also be showcasing their creations, which are highly varied: Christmas decorations, cardboard, embroidered linen, sewing, African fabrics, beauty products, aromatic plants and organic herbal teas, metal scuptures, honey, paintings, honey, etc

You’ll also find Thai cuisine and craft beer to taste on site or take away.

Come and discover original gift ideas and support our action.

And take part in our raffle with lots of prizes!

Le Plaisir de Créer, una asociación de ocio, organiza esta jornada a beneficio de la investigación contra el cáncer en el CENTRO BERGONIE de Burdeos: los beneficios de la venta de los artículos de la asociación se donarán a Bergonié.

Encontrará artículos decorados por los voluntarios de la asociación: objetos de madera, cristal y metal decorados (bandejas, cestas, cuadros, etc.).

También habrá una amplia gama de expositores que mostrarán sus creaciones: adornos navideños, cartón, lino bordado, costura, telas africanas, productos de belleza, plantas aromáticas e infusiones ecológicas, esculturas de metal, miel, pinturas, etc

También encontrará comida tailandesa y cerveza artesanal para degustar in situ o para llevar.

Venga a descubrir ideas originales para regalar y a apoyar nuestro trabajo.

¡Y participa en el sorteo con un montón de premios!

Der Freizeitverein Le Plaisir de Créer organisiert diesen Tag ZU Gunsten der Krebsforschung des CENTRE BERGONIE in Bordeaux: Der Erlös aus dem Verkauf von Objekten des Vereins geht an das CENTRE Bergonié.

Sie finden dort die von den Freiwilligen des Vereins dekorierten Gegenstände: dekorierte Gegenstände aus Holz, Glas und Metall (Tabletts, Körbe, Bilder usw.).

Zahlreiche Aussteller präsentieren ebenfalls ihre vielfältigen Kreationen: Weihnachtsdekorationen, Kartonagen, bestickte Wäsche, Näharbeiten, afrikanische Stoffe, Schönheitsprodukte, Bio-Kräuter und -Kräutertees, Metallschnitzereien, Honig, Bilder, Honig, etc

Außerdem gibt es thailändische Küche und handwerklich gebrautes Bier, das Sie vor Ort genießen oder mitnehmen können.

Entdecken Sie originelle Geschenkideen und unterstützen Sie unsere Arbeit.

Und nehmen Sie an unserer Tombola mit vielen Preisen teil!

Mise à jour le 2023-11-10 par OT du Pays Foyen