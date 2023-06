Repas Gerbebaude Le Bourg Eynesse, 30 septembre 2023, Eynesse.

Eynesse,Gironde

Le Comité des fêtes vous propose son repas gerbebaude pour fêter les vendanges.

Sur réservation..

2023-09-30 à ; fin : 2023-09-30 . .

Le Bourg Salle des fêtes

Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes proposes you its gerbebaude meal to celebrate the harvest.

Reservations required.

El Comité des fêtes ofrece una comida gerbebaude para celebrar la vendimia.

Reserva obligatoria.

Das Festkomitee lädt Sie zu seinem Gerbebaude-Essen ein, um die Weinlese zu feiern.

Auf Reservierung.

