Haute-Loire Visite commentée du bourg et visite de l’exposition de Papier peint panoramique « Les Ruines de Romes » Le Bourg et papier peint panoramique « les ruines de Rome » Bas-en-Basset, 16 septembre 2023, Bas-en-Basset. Visite commentée du bourg et visite de l’exposition de Papier peint panoramique « Les Ruines de Romes » Samedi 16 septembre, 15h00 Le Bourg et papier peint panoramique « les ruines de Rome » Visite guidée du bourg de Bas en Basset ainsi que visite du papier peint panoramique « les ruines de Rome », oeuvre du 19ème siècle offert par la famille Bardot-Girard à la commune de Bas en Basset.

Rendez-vous à 15h devant l’Eglise – durée 1h30 environ. Le Bourg et papier peint panoramique « les ruines de Rome » 43210 BAS EN BASSET Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©OTIMVR

