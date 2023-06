Fête à Escamps Le bourg Escamps, 22 juillet 2023, Escamps.

Escamps,Lot

La fête à Escamps se tiendra le samedi 22 juillet avec un marché gourmand avec animation musicale !

Le dimanche 23 juillet, un concours de pétanque vous sera proposé puis un repas avec un groupe de musique..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-23 . .

Le bourg

Escamps 46230 Lot Occitanie



The Escamps festival will be held on Saturday, July 22, with a gourmet market and musical entertainment!

On Sunday July 23, a pétanque competition will be held, followed by a meal with live music.

El festival Escamps se celebrará el sábado 22 de julio, con un mercado gourmet y música en directo

El domingo 23 de julio habrá una competición de petanca seguida de una comida con música en directo.

Das Fest in Escamps findet am Samstag, den 22. Juli mit einem Gourmetmarkt mit musikalischer Unterhaltung statt!

Am Sonntag, den 23. Juli, wird Ihnen ein Boule-Wettbewerb geboten und anschließend ein Essen mit Musikgruppe.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT CVL Lalbenque – Limogne