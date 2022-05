Le Bourg en Zic’ Saint-Martin-de-Sanzay, 21 mai 2022, Saint-Martin-de-Sanzay.

Le Bourg en Zic’ Saint-Martin-de-Sanzay

2022-05-21 – 2022-05-21

Saint-Martin-de-Sanzay Deux-Sèvres Saint-Martin-de-Sanzay

Venez passer un agréable moment en famille ou entre amis dans le centre bourg de Saint Martin de Sanzay. Les commerçants se sont associés pour vous proposer une soirée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. Au programme des concerts et un dj pour ambiancer la soirée, mais aussi apéro, et jeux de pétanque et de petits palets (pensez à apporter vos jeux). Bar et restauration sur place.

+33 7 82 62 88 74

La Tiendita

Saint-Martin-de-Sanzay

dernière mise à jour : 2022-05-12 par