Vide grenier et exposition Le Bourg – Eglise Le Donzeil, 14 juillet 2023, Le Donzeil.

Le Donzeil,Creuse

L’amicale Laïque du Donzeil vous convie à leur rendez-vous annuel.

Brocante, vide grenier.

Exposition sur les 90 ans de l’Amicale Laïque du Donzeil.

Emplacement gratuit, dans l’ordre des arrivées. Buvette et restauration sur place..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 18:00:00. EUR.

Le Bourg – Eglise

Le Donzeil 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Amicale Laïque du Donzeil invites you to their annual event.

Flea market, garage sale.

Exhibition on the 90th anniversary of the Amicale Laïque du Donzeil.

Free pitches on a first-come, first-served basis. Refreshments and snacks on site.

La Amicale Laïque du Donzeil le invita a su evento anual.

Mercadillo, venta de garaje.

Exposición sobre el 90 aniversario de la Amicale Laïque du Donzeil.

Parcelas gratuitas por orden de llegada. Restauración y catering in situ.

Die Amicale Laïque von Donzeil lädt Sie zu ihrem jährlichen Treffen ein.

Trödelmarkt, Flohmarkt.

Ausstellung zum 90-jährigen Bestehen der Amicale Laïque du Donzeil.

Kostenlose Standplätze in der Reihenfolge der Anmeldungen. Getränke und Speisen vor Ort.

