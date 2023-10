Marché de Noel Le bourg Échourgnac, 10 décembre 2023, Échourgnac.

Échourgnac,Dordogne

Idées cadeaux, produits locaux, lecture de contes enfants, visite du Père Noël, buvette, restauration, tombola

10h-18h à la Salle des fêtes – 06 59 52 95 19.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Le bourg Salle des fêtes

Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Gift ideas, local products, children’s storytelling, visit from Santa Claus, refreshments, food, tombola

10am-6pm at the Salle des fêtes ? 06 59 52 95 19

Ideas para regalos, productos locales, lectura de cuentos infantiles, visita de Papá Noel, refrescos, comida, tómbola

de 10.00 a 18.00 h en la Sala de Fiestas ? 06 59 52 95 19

Geschenkideen, lokale Produkte, Märchenlesung für Kinder, Besuch des Weihnachtsmanns, Erfrischungsstände, Essen und Trinken, Tombola

10h-18h in der Festhalle ? 06 59 52 95 19

Mise à jour le 2023-10-12 par Vallée de l’Isle