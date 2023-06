Soirée années 80 Le bourg Échourgnac Catégories d’Évènement: Dordogne

Échourgnac Soirée années 80 Le bourg Échourgnac, 1 juillet 2023, Échourgnac. Échourgnac,Dordogne Soirée années 80 avec New Orchestra Sol et Mio. Entrée 5€, gratuit -16ans à la salle des fêtes à 20h30..

Le bourg Salle des fêtes

Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

