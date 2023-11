Visite – jeu de piste « Derrière les pinceaux de Marie-Thérèse Auffray ! » Le Bourg Échauffour, 8 novembre 2023, Échauffour.

Échauffour,Orne

Suivez la voyageuse du temps, Séraphine, sur les traces de la peintre Marie-Thérèse Auffray à Echauffour. Au fil des étapes et des jeux, vous découvrirez sa vie, sa peinture et l’histoire de cette petite ville qui devint la sienne !

Un jeu de piste en famille pour découvrir Echauffour et la peinture expressionniste.

Tout public, à partir de 6 ans.

Durée : 45 mn.

Jeu à télécharger gratuitement sur l’application Baludik.

Accessible 7j/7..

Vendredi 2023-11-08 fin : 2025-01-12 . .

Le Bourg

Échauffour 61370 Orne Normandie



Follow Séraphine, a time traveler, in the footsteps of painter Marie-Thérèse Auffray in Echauffour. Along the way, you’ll discover her life, her painting and the history of the small town that became her home!

A family treasure hunt to discover Echauffour and expressionist painting.

Suitable for all ages 6 and up.

Duration: 45 min.

Game downloadable free of charge on the Baludik app.

Accessible 7 days a week.

Siga a Séraphine, una viajera en el tiempo, tras los pasos de la pintora Marie-Thérèse Auffray en Echauffour. Por el camino, descubrirá su vida, su pintura y la historia de la pequeña ciudad que se convirtió en su hogar

Una búsqueda del tesoro en familia para descubrir Echauffour y la pintura expresionista.

Para todos los públicos a partir de 6 años.

Duración: 45 minutos.

Descarga gratuita en la aplicación Baludik.

Accesible los 7 días de la semana.

Folgen Sie der Zeitreisenden Séraphine auf den Spuren der Malerin Marie-Thérèse Auffray in Echauffour. In verschiedenen Etappen und Spielen lernen Sie ihr Leben, ihre Malerei und die Geschichte dieser kleinen Stadt kennen, die zu ihrer eigenen wurde!

Eine Schnitzeljagd für die ganze Familie, um Echauffour und die expressionistische Malerei zu entdecken.

Für alle Altersgruppen, ab 6 Jahren.

Dauer: 45 Minuten.

Spiel zum kostenlosen Download über die Baludik-App.

Zugänglich 7 Tage die Woche.

Mise à jour le 2023-11-13 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité