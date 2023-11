Salon de Noël à Duravel Le Bourg Duravel, 2 décembre 2023, Duravel.

Duravel,Lot

Retrouvez le marché de noël de Duravel les 2 et 3 décembre, organisé par l’association Art & décoration Duravellois..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . EUR.

Le Bourg Salle Jardel

Duravel 46700 Lot Occitanie



The Duravel Christmas market takes place on December 2 and 3, organized by the association Art & décoration Duravellois.

Los días 2 y 3 de diciembre se celebrará el mercado navideño de Duravel, organizado por la asociación Art & décoration Duravellois.

Finden Sie den Weihnachtsmarkt in Duravel am 2. und 3. Dezember, der vom Verein Art & décoration Duravellois organisiert wird.

Mise à jour le 2023-11-02 par OT CVL Vignoble