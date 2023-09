Fête votive de Duravel Le bourg Duravel, 21 octobre 2023, Duravel.

Duravel,Lot

Comme tous les ans, le Comité des fêtes de Duravel vous a concocté un superbe programme pour la fête votive du village. En famille ou entre amis, quel que soit votre âge venez vous amuser!.

2023-10-21 11:00:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

Le bourg

Duravel 46700 Lot Occitanie



Like every year, the Duravel Festival Committee has put together a superb programme for the village festival. With family or friends, whatever your age, come and have fun!

Como cada año, el Comité de Fiestas de Duravel ha elaborado un magnífico programa para la fiesta votiva del pueblo. En familia o con amigos, sea cual sea tu edad, ¡ven a divertirte!

Wie jedes Jahr hat das Festkomitee von Duravel ein tolles Programm für das Dorffest zusammengestellt. Ob mit der Familie oder mit Freunden, egal welchen Alters, kommen Sie und amüsieren Sie sich!

Mise à jour le 2023-09-25 par OT CVL Vignoble