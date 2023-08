Partez à la découverte de Duravel et ses 2 000 ans d’histoire Le Bourg Duravel Catégories d’Évènement: Duravel

Lot Partez à la découverte de Duravel et ses 2 000 ans d’histoire Le Bourg Duravel, 16 septembre 2023, Duravel. Partez à la découverte de Duravel et ses 2 000 ans d’histoire 16 et 17 septembre Le Bourg Gratuit. Entrée libre. Durée : 2h30. Point de rencontre à la fontaine derrière la mairie de Duravel. Prévoir chaussures de marche. La visite guidée ne convient pas aux personnes à mobilité réduite. Voici une occasion d’explorer la riche histoire de ce village lotois, connu à l’époque gallo-romaine sous le nom de Diolindum. Une partie du château Boutier est exceptionnellement accessible. Le Bourg Village, 46700 Duravel Duravel 46700 Lot Occitanie Village abrité des vents froids par des collines boisées, situé aux confins du Quercy, de l’Agenais et du Périgord. Ancienne ville gallo-romaine, Duravel, alors nommée Diolindum a été fondée par les romains pour être une station militaire sur la grande voie stratégique de Bordeaux à Lyon. (Malheureusement, les vestiges de ce temps ont disparu au cours des guerres de Religion de 1596.) Au XIe siècle, Duravel possède un prieuré dépendant de l’Abbaye de Moissac fondée par Clovis et restaurée par Charlemagne. Les corps de trois Saints originaires de Palestine et d’Égypte, Hilarion, Agathon et Poemon, y sont amenés. Ils se trouvent toujours dans l’église où depuis le XIIe siècle, ils sont l’objet de pèlerinages et, tous les cinq ans, d’une fête de l’ostension. 1369, « Guerre de 100 ans », Duravel est attaquée par les anglais sous les ordres de Robert Knolles. La ville est peuplée alors de 6000 habitants, elle résiste pendant six semaines et met les attaquants en déroute. En remerciement, le roi lui octroie des armoiries : De gueules, à une couronne fermée d’or, au chef d’azur, chargé de trois fleurs de Lis d’or. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 ©CHVP Détails Catégories d’Évènement: Duravel, Lot Autres Lieu Le Bourg Adresse Village, 46700 Duravel Ville Duravel Departement Lot Age min 10 Age max 90 Lieu Ville Le Bourg Duravel latitude longitude 44.516723;1.081796

Le Bourg Duravel Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/duravel/