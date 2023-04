Salon de peinture et de sculpture Mairie, 27 juillet 2023, Le Bourg-Dun.

Nous vous donnons rendez-vous dans l’église et dans la salle d’exposition pour un salon de peintures et sculptures remarquable.

De 15h à 19h, entrée libre.

Vendredi 2023-07-27 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-06 19:00:00. .

Mairie

Le Bourg-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie



We invite you to meet in the church and in the exhibition room for a remarkable exhibition of paintings and sculptures.

From 3pm to 7pm, free entrance

Le invitamos a una notable exposición de pinturas y esculturas en la iglesia y la sala de exposiciones.

De 15:00 a 19:00, entrada gratuita

Wir laden Sie in die Kirche und in den Ausstellungsraum zu einer bemerkenswerten Gemälde- und Skulpturenausstellung ein.

Von 15 bis 19 Uhr, freier Eintritt

