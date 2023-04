Foire à Tout Place Evrard Le Bourg-Dun Catégories d’Évènement: Le Bourg-Dun

Seine-Maritime

Foire à Tout Place Evrard, 25 juin 2023, Le Bourg-Dun. Foire à tout et repas champêtre.

Entrée libre.

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . .

Place Evrard

Le Bourg-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie



Everything fair and country meal.

Free entrance Todo de feria y comida campestre.

Entrada gratuita Foire à tout und ländliches Essen.

Freier Eintritt Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité

Détails Catégories d’Évènement: Le Bourg-Dun, Seine-Maritime Autres Lieu Place Evrard Adresse Place Evrard Ville Le Bourg-Dun Departement Seine-Maritime Lieu Ville Place Evrard Le Bourg-Dun

Place Evrard Le Bourg-Dun Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le bourg-dun/

Foire à Tout Place Evrard 2023-06-25 was last modified: by Foire à Tout Place Evrard Place Evrard 25 juin 2023 Place Evrard Le Bourg-Dun

Le Bourg-Dun Seine-Maritime