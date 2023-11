CINÉ DOCS DE VOYAGE – AUBRAC Le Bourg d’Iré Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou-Bleu CINÉ DOCS DE VOYAGE – AUBRAC Le Bourg d’Iré Segré-en-Anjou Bleu, 6 janvier 2024, Segré-en-Anjou Bleu. Segré-en-Anjou Bleu,Maine-et-Loire Cinéma Documentaire organisé au Bourg d’Iré, le samedi 6 janvier 2024 à 17h30..

Le Bourg d’Iré Rue de la Libération

Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Documentary film at Le Bourg d'Iré, Saturday January 6, 2024 at 5:30pm. Documental en Le Bourg d'Iré, sábado 6 de enero de 2024 a las 17.30 h. Dokumentarfilm organisiert in Le Bourg d'Iré am Samstag, den 6. Januar 2024 um 17:30 Uhr.

