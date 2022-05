Le bourg d’Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: 14880

Hermanville-sur-Mer

Le bourg d’Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer, 25 juillet 2022, Hermanville-sur-Mer. Le bourg d’Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer

2022-07-25 15:00:00 – 2022-07-25 16:30:00

Hermanville-sur-Mer 14880 A travers cette visite, vous découvrirez les origines d’Hermanville, l’histoire de son château, aujoud’hui disparu, celle de l’église Saint-Pierre ainsi que du Manoir de Prébois. A travers cette visite, vous découvrirez les origines d’Hermanville, l’histoire de son château, aujoud’hui disparu, celle de l’église Saint-Pierre ainsi que du Manoir de Prébois. musartdit@gmail.com +33 6 41 38 18 82 https://musartdit.fr/ A travers cette visite, vous découvrirez les origines d’Hermanville, l’histoire de son château, aujoud’hui disparu, celle de l’église Saint-Pierre ainsi que du Manoir de Prébois. Hermanville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 14880, Hermanville-sur-Mer Autres Lieu Hermanville-sur-Mer Adresse Ville Hermanville-sur-Mer lieuville Hermanville-sur-Mer Departement 14880

Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer 14880 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hermanville-sur-mer/

Le bourg d’Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer 2022-07-25 was last modified: by Le bourg d’Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer 25 juillet 2022 14880 Hermanville-sur-Mer

Hermanville-sur-Mer 14880