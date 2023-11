Ateliers Permaculture Ecolieu PAHA 2024 Le Bourg de Curcy-Sur-Orne Thury-Harcourt-le-Hom, 20 janvier 2024, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Les ateliers de Permaculture continuent du 20 Janvier 2024 au 21 Septembre 2024 à Curcy-Sur-Orne.

Ecolieu PAHA vous propose plusieurs ateliers sur plusieurs sujets lors de cette période.

Le 20 Janvier 2024, le premier atelier sera sur l’engagement;

Le 17 Février 2024, cet atelier a les arbres comme sujets;

Le 16 Mars 2024, l’atelier sera sur le thème l’eau ;

Le 20 Avril 2024, l’atelier est sur le thème de l’énergie;

Le 28 Avril 2024, une journée d’initiation à la permaculture;

Le 11 Mai 22024, il sera autour de la terre ;

Le 19 Mai 2024 , journée d’initiation à la permaculture;

Le 25 Mai 2024, la biodiversité sera le sujet principal de cette journée;

Le 08 Juin 2024, nourriture hors usines;

Le 22 Juin 2024, les abeilles seront le sujet de cette journée;

Le 30 Juin 2024, il y aura une journée d’initiation à la permaculture;

Juillet-Août 2024, tous les vendredis et samedis, des journées d’initiations à la permaculture;

Le 07 Septembre 2024, le design sera le sujet de l’atelier;

Le 21 Septembre 2024, l’atelier sera autour de l’écoconstruction;.

Vendredi 2024-01-20 fin : 2024-09-21 . .

Le Bourg de Curcy-Sur-Orne

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



Permaculture workshops continue from January 20, 2024 to September 21, 2024 in Curcy-Sur-Orne.

Ecolieu PAHA is offering several workshops on different topics during this period.

On January 20, 2024, the first workshop will be on commitment;

On February 17, 2024, this workshop will focus on trees;

On March 16, 2024, the workshop will be on the theme of water;

On April 20, 2024, the workshop is on the theme of energy;

On April 28, 2024, a permaculture initiation day;

On May 11, 2024, it will be about the earth;

May 19, 2024, an introductory day to permaculture;

On May 25, 2024, biodiversity will be the main theme;

June 08, 2024, non-factory food;

On June 22, 2024, bees will be the subject of this day;

On June 30, 2024, there will be a permaculture initiation day;

July-August 2024, every Friday and Saturday, permaculture initiation days;

September 07, 2024, design will be the subject of the workshop;

On September 21, 2024, the workshop will focus on eco-construction;

Los talleres de permacultura continúan del 20 de enero de 2024 al 21 de septiembre de 2024 en Curcy-Sur-Orne.

Ecolieu PAHA ofrece varios talleres sobre diferentes temas durante este periodo.

El 20 de enero de 2024, el primer taller versará sobre el compromiso;

El 17 de febrero de 2024, este taller se centrará en los árboles;

El 16 de marzo de 2024, el taller versará sobre el agua;

El 20 de abril de 2024, el taller versará sobre la energía;

El 28 de abril de 2024, jornada de introducción a la permacultura;

El 11 de mayo de 2024, será sobre el tema de la tierra;

El 19 de mayo de 2024, jornada de iniciación a la permacultura;

El 25 de mayo de 2024, el tema principal será la biodiversidad;

El 8 de junio de 2024, alimentos procedentes de fábricas externas;

El 22 de junio de 2024, las abejas serán el tema de esta jornada;

El 30 de junio de 2024, se celebrará una jornada de iniciación a la permacultura;

Julio-agosto de 2024, todos los viernes y sábados, jornadas de iniciación a la permacultura;

El 07 de septiembre de 2024, el diseño será el tema del taller;

El 21 de septiembre de 2024, el taller se centrará en la ecoconstrucción;

Die Permakultur-Workshops werden vom 20. Januar 2024 bis zum 21. September 2024 in Curcy-Sur-Orne fortgesetzt.

Ecolieu PAHA bietet Ihnen in diesem Zeitraum mehrere Workshops zu verschiedenen Themen an.

Am 20. Januar 2024 wird sich der erste Workshop mit dem Thema « Engagement » befassen;

Am 17. Februar 2024 geht es in diesem Workshop um Bäume;

Am 16. März 2024 wird sich der Workshop mit dem Thema Wasser beschäftigen;

Am 20. April 2024 ist der Workshop zum Thema Energie;

Am 28. April 2024 findet eine eintägige Einführung in die Permakultur statt;

Am 11. Mai 22024 geht es um die Erde;

Am 19. Mai 2024 findet eine Einführung in die Permakultur statt;

Am 25. Mai 2024 wird die biologische Vielfalt das Hauptthema des Tages sein;

08. Juni 2024, Essen außerhalb von Fabriken;

Am 22. Juni 2024 werden Bienen das Thema des Tages sein;

Am 30. Juni 2024 wird es einen Einführungstag in die Permakultur geben;

Juli-August 2024, jeden Freitag und Samstag: Permakultur-Einführungstage;

Am 07. September 2024 wird Design das Thema des Workshops sein;

Am 21. September 2024 wird sich der Workshop mit ökologischem Bauen beschäftigen;

Mise à jour le 2023-11-15 par Calvados Attractivité