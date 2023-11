Bourse aux jouets & vêtements d’enfant Le bourg Cunèges, 26 novembre 2023, Cunèges.

Cunèges,Dordogne

Le foyer rural de Cunèges organise une bourse de jouets & vêtements enfant à la salle des fêtes.

Snack et buvette sur place..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Le bourg Salle des fêtes

Cunèges 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Foyer Rural de Cunèges organizes a toy and children’s clothing fair in the Salle des Fêtes.

Snacks and refreshments on site.

El Foyer Rural de Cunèges organiza una feria de juguetes y ropa infantil en el salón del pueblo.

Aperitivos y refrescos in situ.

Der Foyer rural von Cunèges organisiert eine Börse für Spielzeug & Kinderkleidung in der Festhalle.

Snacks und Getränke vor Ort.

