Feux d’artifices Le Bourg Culey-le-Patry, 13 juillet 2023, Culey-le-Patry.

Culey-le-Patry,Calvados

À l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, un spectacle de feux d’artifices aura lieu à Culey le Patry..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . .

Le Bourg

Culey-le-Patry 14220 Calvados Normandie



A fireworks display will take place in Culey le Patry on July 14, France’s national holiday.

El 14 de julio, día festivo, se celebrará un espectáculo de fuegos artificiales en Culey le Patry.

Anlässlich des Nationalfeiertags am 14. Juli findet in Culey le Patry eine Feuerwerksshow statt.

Mise à jour le 2023-06-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité