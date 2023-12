26 ème Médiévale Le bourg Crozant, 4 décembre 2023, Crozant.

Crozant,Creuse

L’Association « les amis du château médiéval de Crozant », en partenariat avec plusieurs associations du Pays Dunois, organise comme chaque année la fête médiévale de Crozant.

Vous y verrez plein d’animations en rapports avec le Moyen Age ( représentations théâtrales historiques, pantomimes, danseurs et musiciens) mais aussi des jeux pour enfants et adultes, du tir à l’arc, un marché d’artisans locaux, des visites du jardin médiéval etc…

Venez nombreux assister et participer à cette traditionnelle fête médiévale dans la joie et la bonne humeur!

Restauration midi.

2024-04-10 fin : 2024-08-10 19:00:00. EUR.

Le bourg

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Association « les amis du château médiéval de Crozant », in partnership with several associations from the Pays Dunois, is organizing the annual Crozant medieval festival.

You’ll see plenty of medieval entertainment (historical theatrical performances, pantomimes, dancers and musicians), as well as games for children and adults, archery, a local craftsmen’s market, tours of the medieval garden and more…

Come one, come all to this traditional medieval feast, and join in the fun!

Lunchtime catering

La asociación « les amis du château médiéval de Crozant », en colaboración con varias asociaciones del Pays Dunois, organiza cada año la fiesta medieval de Crozant.

Podrá disfrutar de numerosas actividades relacionadas con la Edad Media (representaciones teatrales históricas, pantomimas, bailarines y músicos), así como de juegos para niños y adultos, tiro con arco, mercado de artesanía local, visitas al jardín medieval, etc.

Vengan todos a esta tradicional fiesta medieval y participen en ella

Restauración

Der Verein « Les amis du château médiéval de Crozant » organisiert in Zusammenarbeit mit mehreren Vereinen aus dem Pays Dunois wie jedes Jahr das mittelalterliche Fest in Crozant.

Es gibt viele Veranstaltungen mit Bezug zum Mittelalter (historische Theateraufführungen, Pantomimen, Tänzer und Musiker), aber auch Spiele für Kinder und Erwachsene, Bogenschießen, einen Markt mit lokalen Handwerkern, Besichtigungen des mittelalterlichen Gartens und vieles mehr.

Kommen Sie zahlreich und nehmen Sie an diesem traditionellen mittelalterlichen Fest teil, bei dem Freude und gute Laune herrschen!

Mittagessen

