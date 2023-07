Api fews avec Couleurs miel Le Bourg Coussac-Bonneval, 27 juillet 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Rencontre privilégiée avec Christophe Lorain, apiculteur. En pleine campagne, à deux pas de ses ruchers, il animera une médiation autour des abeilles : environnement, biodiversité, mode de vie (ruche pédagogique), fabrication du miel et de la gelée royale. Présentation des vertus bienfaisantes de ses miels et produits, suivie d’une dégustation..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

Le Bourg

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Meet beekeeper Christophe Lorain. In the heart of the countryside, a stone’s throw from his apiaries, he will lead a mediation session on bees: environment, biodiversity, lifestyle (educational hive), honey and royal jelly production. Presentation of the beneficial properties of his honeys and products, followed by a tasting session.

Un encuentro especial con Christophe Lorain, apicultor. En plena naturaleza, a dos pasos de sus colmenares, dirigirá una sesión de mediación sobre las abejas: medio ambiente, biodiversidad, modo de vida (colmena educativa), producción de miel y jalea real. Presentación de las propiedades beneficiosas de sus mieles y productos, seguida de una degustación.

Besondere Begegnung mit Christophe Lorain, einem Imker. Auf dem Land, in der Nähe seiner Bienenstöcke, wird er eine Vermittlung rund um die Bienen anbieten: Umwelt, Biodiversität, Lebensweise (Lehrbienenstock), Herstellung von Honig und Gelee Royale. Präsentation der wohltuenden Eigenschaften seines Honigs und seiner Produkte, gefolgt von einer Verkostung.

