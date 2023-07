Fête communale Le bourg Courgeon, 16 juillet 2023, Courgeon.

Courgeon,Orne

Fête communale organisée par le comité des fêtes de Courgeon. Vide-greniers (2 € l’emplacement – 10 mètres maximum), structures gonflables, buvette et restauration..

2023-07-16 07:00:00 fin : 2023-07-16 18:00:00. .

Le bourg

Courgeon 61400 Orne Normandie



Village fete and picnic in Courgeon.

Fiesta popular organizada por el comité de fiestas de Courgeon. Mercadillo (2? por emplazamiento – 10 metros como máximo), estructuras hinchables, puestos de refrescos y catering.

Gemeindefest, das vom Festkomitee von Courgeon organisiert wird. Flohmarkt (2? pro Platz – maximal 10 Meter), Hüpfburgen, Imbiss und Essen.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme