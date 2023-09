Fête des laboureurs et des ouvriers 2023 Le bourg Coudray-au-Perche, 7 octobre 2023, Coudray-au-Perche.

Coudray-au-Perche,Eure-et-Loir

C’est la 115 e Fête des laboureurs & des ouvriers le 7 & 8 octobre 2023 ‍

Avec de l’artisanat, un marché fermier, des jeux en bois, groupe folklorique, expo photo, chanteurs de rue, un feu d’artifice, de nombreuses animations…et bien sûr les Percu’cherons pour l’animation !

Accès libre.

2023-10-07 fin : 2023-10-08 . .

Le bourg

Coudray-au-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



It’s the 115th Fête des laboureurs & des ouvriers on October 7 & 8, 2023 ????

With crafts, a farmer’s market, wooden games, a folk group, photo exhibition, street singers, fireworks, lots of entertainment…and of course the Percu’cherons for the entertainment!

Free access

Es la 115ª Fête des laboureurs & des ouvriers los días 7 y 8 de octubre de 2023 ?????

Con artesanía, mercado agrícola, juegos de madera, grupo folclórico, exposición fotográfica, cantantes callejeros, fuegos artificiales, mucha animación… ¡y por supuesto los Percu’cherons para amenizar!

Acceso gratuito

Das 115. Fest der Pflüger und Arbeiter am 7. und 8. Oktober 2023 ????

Mit Kunsthandwerk, einem Bauernmarkt, Holzspielen, einer Folkloregruppe, einer Fotoausstellung, Straßensängern, einem Feuerwerk, zahlreichen Animationen… und natürlich den Percu’cherons für die Animation!

Freier Zugang

Mise à jour le 2023-09-26 par OT DU PERCHE