Foire artisanale le bourg Corrèze, 4 août 2023, Corrèze.

Corrèze,Corrèze

Au cœur de la ville close de Corrèze, la foire aux bijoux et le marché artisanal se tiendront toute la journée..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . .

le bourg

Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



In the heart of Corrèze’s walled town, the jewelry fair and craft market will be held all day long.

En el corazón de la ciudad amurallada de Corrèze, la feria de joyería y el mercado de artesanía se celebrarán durante todo el día.

Im Herzen der geschlossenen Stadt Corrèze finden den ganzen Tag über die Schmuckmesse und der Kunsthandwerksmarkt statt.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze