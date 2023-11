Vide ta chambre Le Bourg Cornil, 26 novembre 2023, Cornil.

Cornil,Corrèze

Vide ta chambre – Tu as entre 6 et 16 ans ? Faits le tri dans ta chambre et viens vendre tes jouets, jeux de société, jeux vidéos, DVD/CD, livres, BD, peluches et figurines – Buvette et petite restauration sur place – Repas à emporter sur commande -.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Le Bourg Salle Polyvalente

Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Empty your room – Are you between 6 and 16 years old? Sort out your room and come sell your toys, board games, video games, DVD/CDs, books, comics, stuffed animals and figurines – Refreshments and snacks on site – Takeaway meals on order –

Vacía tu habitación – ¿Tienes entre 6 y 16 años? Ordena tu habitación y ven a vender tus juguetes, juegos de mesa, videojuegos, DVD/CD, libros, cómics, peluches y figuritas – Refrescos y tentempiés in situ – Comidas para llevar por encargo –

Leer dein Zimmer – Bist du zwischen 6 und 16 Jahre alt? Sortiere dein Zimmer und verkaufe deine Spielsachen, Gesellschaftsspiele, Videospiele, DVDs/CDs, Bücher, Comics, Plüschtiere und Figuren – Getränke und kleine Snacks vor Ort – Mahlzeiten zum Mitnehmen auf Bestellung –

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze