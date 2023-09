Repas Farcedures / Salé / Légumes Le Bourg Cornil Catégories d’Évènement: Cornil

Corrèze Repas Farcedures / Salé / Légumes Le Bourg Cornil, 14 octobre 2023, Cornil. Cornil,Corrèze Repas – Musicien patrice Rivière et Stéphane Ganière – Salle polyvalente – Sur réservation -.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Le Bourg

Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Meal – Musician Patrice Rivière and Stéphane Ganière – Salle polyvalente – Reservation required Comida – Músico Patrice Rivière y Stéphane Ganière – Salle polyvalente – Sólo con reserva previa Mahlzeit – Musiker patrice Rivière und Stéphane Ganière – Mehrzwecksaal – Mit Reservierung – Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze Détails Catégories d’Évènement: Cornil, Corrèze Autres Lieu Le Bourg Adresse Le Bourg Ville Cornil Departement Corrèze Lieu Ville Le Bourg Cornil latitude longitude 45.21096;1.69171

Le Bourg Cornil Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cornil/