« Artistes » exposition du photographe Philipp Hugues Bonan Le bourg Cornac, 14 juillet 2023, Cornac.

Cornac,Lot

Le photographe Philipp Hugues Bonan nous fait découvrir ses rencontres avec de fameux artistes à travers des portraits intimes en noir et blanc

Et l’art urbain s’amuse à » peinturlurer » ses photos

» je photographie les gens que j’aime, les gens que je rencontre, les gens dont j’aime le travaim et c’est une passion qui dure depuis plus de 28 ans déjà »

Le Bourg. Tout public.

2023-07-14 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-06 19:00:00. EUR.

Le bourg

Cornac 46130 Lot Occitanie



Photographer Philipp Hugues Bonan reveals his encounters with famous artists through intimate black-and-white portraits

And urban art has fun « painting » his photos

« I photograph the people I love, the people I meet, the people whose work I enjoy, and it’s a passion that’s been going on for over 28 years now »

Le Bourg. Open to the public

El fotógrafo Philipp Hugues Bonan revela sus encuentros con artistas famosos a través de íntimos retratos en blanco y negro

Y el arte urbano se divierte « pintando » sus fotos

« Fotografío a la gente que quiero, a la gente que conozco, a la gente de cuyo trabajo disfruto, y es una pasión que dura ya más de 28 años »

Le Bourg. Abierto al público

Der Fotograf Philipp Hugues Bonan zeigt uns seine Begegnungen mit berühmten Künstlern anhand von intimen Schwarz-Weiß-Porträts

Und die urbane Kunst macht sich einen Spaß daraus, seine Fotos zu « übermalen »

« Ich fotografiere die Menschen, die ich liebe, die Menschen, die ich treffe, die Menschen, deren Arbeit mir gefälltim und das ist eine Leidenschaft, die schon seit über 28 Jahren andauert »

Le Bourg. Für alle

