Marché de Noel à Saint-Germain-du-Crioult Le bourg Condé-en-Normandie, 16 décembre 2023, Condé-en-Normandie.

Condé-en-Normandie,Calvados

Le village de Saint-Germain-du-Crioult organise son marché de Noel le samedi 17 décembre de 10H à 20H. Exposants, restauration sur place.

Manège enfantin (gratuit)

Photobooth avec déguisements

13h30, 15h30 et 17h30 : sculpteuse de ballon.

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 20:00:00. .

Le bourg Saint-Germain-du-Crioult

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie



The village of Saint-Germain-du-Crioult is holding its Christmas market on Saturday December 17 from 10am to 8pm. Exhibitors, on-site catering.

Children’s merry-go-round (free)

Photobooth with costumes

1:30pm, 3:30pm and 5:30pm: balloon sculptor

El pueblo de Saint-Germain-du-Crioult celebra su mercado navideño el sábado 17 de diciembre de 10:00 a 20:00 h. Expositores, restauración in situ.

Tiovivo infantil (gratuito)

Photobooth con disfraces

13.30 h, 15.30 h y 17.30 h: globoflexia

Das Dorf Saint-Germain-du-Crioult veranstaltet am Samstag, den 17. Dezember von 10 bis 20 Uhr seinen Weihnachtsmarkt. Aussteller, Verpflegung vor Ort.

Kinderkarussell (kostenlos)

Photobooth mit Verkleidungen

13:30, 15:30 und 17:30 Uhr: Ballonschnitzerei

