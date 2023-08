Feu d’artifice à Condat sur Ganaveix Le bourg Condat-sur-Ganaveix, 27 août 2023, Condat-sur-Ganaveix.

Condat-sur-Ganaveix,Corrèze

Dans le cadre de la fête annuelle, feu d’artifice tiré à 22h..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . .

Le bourg

Condat-sur-Ganaveix 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of the annual festival, fireworks at 10pm.

Espectáculo de fuegos artificiales a las 22:00 horas como parte del festival anual.

Im Rahmen des jährlichen Festes wird um 22 Uhr ein Feuerwerk abgefeuert.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze