Vente de pains pour les fêtes Le bourg Condac Catégories d’Évènement: Charente

Condac Vente de pains pour les fêtes Le bourg Condac, 23 décembre 2023, Condac. Condac Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 16:00:00

fin : 2023-12-23 17:30:00 Pain de campagne, de seigle : 3€

Pain sportif : 3.50€

Pain d’épices : 4€.

Pain de campagne, de seigle : 3€

Pain sportif : 3.50€

Pain d’épices : 4€ .

Le bourg Salle des fêtes

Condac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-07 par Office de tourisme Destination Nord Charente Détails Catégories d’Évènement: Charente, Condac Autres Code postal 16700 Lieu Le bourg Adresse Le bourg Salle des fêtes Ville Condac Departement Charente Lieu Ville Le bourg Condac Latitude 46.024583 Longitude 0.227135 latitude longitude 46.024583;0.227135

Le bourg Condac Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/condac/