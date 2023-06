Fête de la Musique à Concots Le bourg Concots, 21 juin 2023, Concots.

Concots,Lot

Concots célèbre la musique avec un concert et un repas.

2023-06-21 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-21 . EUR.

Le bourg

Concots 46260 Lot Occitanie



Concots celebrates music with concert and meal

Concots celebra la música con un concierto y una comida

Concots feiert die Musik mit einem Konzert und einem Essen

Mise à jour le 2023-06-02 par OT CVL Lalbenque – Limogne