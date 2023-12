Festi’ValCéou : Ouverture 9 Août Le bourg Concorès, 4 décembre 2023, Concorès.

Concorès,Lot

Festival pluridisciplinaire avec des concerts, spectacles de rues, expositions, balades contées, du cirque, slam, chant, théâtre, et aussi de la musique classique… tout un programme. Ouvrez les yeux, tendez l’oreille, restez connectés !.

2024-08-09 fin : 2024-08-09 . EUR.

Le bourg

Concorès 46310 Lot Occitanie



Multidisciplinary festival with concerts, street performances, exhibitions, storytelling, circus, slam, singing, theatre, and also classical music… a whole program. Open your eyes, listen, stay connected!

Un festival multidisciplinar con conciertos, espectáculos de calle, exposiciones, paseos de cuentos, circo, slam, canto, teatro y también música clásica… todo un programa. Abra los ojos, escuche con atención y permanezca atento

Ein multidisziplinäres Festival mit Konzerten, Straßentheater, Ausstellungen, Märchenwanderungen, Zirkus, Slam, Gesang, Theater und auch klassischer Musik… ein ganzes Programm. Halten Sie die Augen offen, spitzen Sie die Ohren, bleiben Sie in Verbindung!

