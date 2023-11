Fête de la Framboise Le bourg Concèze, 14 juillet 2024, Concèze.

Concèze,Corrèze

Journée festive et gourmande autour d’une tarte géante à la framboise Record Guiness 1997 ; nombreux exposants, vente de framboises fraîches et autres fruits rouges, vente de plants de framboisiers, repas le midi AVEC RESERVATION : cuisses de veau à la broche et sa garniture en plat principal ; animations sur la journée : banda, échassières Plumette et Hermine, éco musée vivant et danses folkloriques avec la troupe ICORANDA, tir à l’arc ; expositions florales et artistiques sur le thème « Des corbeilles de framboises au milieu des îles » dans l’Eglise, musée des miniatures à découvrir, four à pain à découvrir et vente de pain cuit au feu de bois, tombola avec de nombreux lots, jeux pour enfants ….

2024-07-14

Le bourg

Concèze 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Each year, in July Concèze organizes the raspberry festival. The main moment is the cooking and tasting of the giant pie (Guinness Book of Records 1997).

Tasting and selling of raspberry.

Una jornada festiva y gastronómica con una tarta de frambuesa gigante Record Guinness 1997; numerosos expositores, venta de frambuesas frescas y otros frutos rojos, venta de plantas de frambuesa, almuerzo CON RESERVA: muslos de ternera asados al espetón y guarnición como plato principal; animaciones durante todo el día: banda, zancudos Plumette y Hermine, ecomuseo viviente y bailes folclóricos con la compañía ICORANDA, tiro con arco; exposiciones florales y artísticas sobre el tema « Cestas de frambuesas en medio de las islas » en la Iglesia, museo en miniatura para descubrir, horno de pan para descubrir y vender pan cocido al fuego de leña, tómbola con muchos premios, juegos para niños…..

Fest- und Schlemmertag rund um eine riesige Himbeertorte Guiness-Rekord 1997; zahlreiche Aussteller, Verkauf von frischen Himbeeren und anderen roten Früchten, Verkauf von Himbeerpflanzen, Mittagessen MIT RESERVIERUNG: Kalbskeule am Spieß mit Beilage als Hauptgericht; ganztägige Animationen: banda, Stelzenläuferinnen Plumette und Hermine, lebendes Ökomuseum und Volkstänze mit der Gruppe ICORANDA, Bogenschießen; Blumen- und Kunstausstellungen zum Thema « Himbeerkörbe inmitten von Inseln » in der Kirche, Miniaturmuseum zum Entdecken, Brotofen zum Entdecken und Verkauf von Holzofenbrot, Tombola mit vielen Preisen, Kinderspiele …

