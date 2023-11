Loto du Foyer Rural de Concèze Le bourg Concèze, 2 décembre 2023, Concèze.

Concèze,Corrèze

Loto organisé par le Foyer Rural de Concèze.

Nombreux lots à gagner : télévision, trotinette, caddie d’une valeur de 100 €…

Buvette et crêpes sur place

3 € le carton, 10 € les 4, 20 € les 10.

Le bourg Salle polyvalente

Concèze 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Loto organized by the Foyer Rural de Concèze.

Numerous prizes to be won: television, scooter, shopping cart worth 100 ?…

Refreshments and crêpes on site

3 ? per box, 10 ? per 4, 20 ? per 10

Loto organizado por el Foyer Rural de Concèze.

Muchos premios para ganar: televisor, scooter, carrito de la compra por valor de 100€…

Bar de refrescos y crêpes in situ

3€ por caja, 10€ por 4, 20€ por 10

Lotto, organisiert vom Foyer Rural de Concèze.

Zahlreiche Lose zu gewinnen: Fernseher, Roller, Einkaufswagen im Wert von 100?

Getränke und Crêpes vor Ort

3 ? die Kiste, 10 ? die 4, 20 ? die 10

