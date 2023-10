Soirée spectacle avec les Xaintrigolos Le bourg Concèze, 4 novembre 2023, Concèze.

Concèze,Corrèze

Le Foyer Rural de Concèze vous propose une soirée spectacle « Au nul bar ailleurs » avec les Xaintrigolos.

Au programme : Théâtre, sketchs, blagues, danses, chants, accordéon….

Le bourg Salle polyvalente

Concèze 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Foyer Rural de Concèze invites you to an evening of entertainment « Au nul bar ailleurs » with the Xaintrigolos.

On the program: theater, sketches, jokes, dances, songs, accordion…

El Foyer Rural de Concèze le invita a una velada de entretenimiento « Au nul bar ailleurs » con los Xaintrigolos.

En el programa: teatro, sketches, chistes, baile, canto, acordeón…

Das Foyer Rural von Concèze bietet Ihnen einen Showabend « Au nul bar ailleurs » mit den Xaintrigolos.

Auf dem Programm stehen: Theater, Sketche, Witze, Tänze, Gesang, Akkordeon…

