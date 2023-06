Visite audio-guidée de Coly-Saint-Amand Le Bourg Coly-Saint-Amand, 12 juin 2023, Coly-Saint-Amand.

Coly-Saint-Amand,Dordogne

Découvrir librement la ville à pied à votre rythme, smartphone en main, accompagné d’un audio- guide avec à l’application gratuite Villes et Villages du Périgord

Au départ du point information, laissez-vous guider avec une balade contée de Daniel Chavaroche, célèbre conteur périgourdin. Vous découvrirez à travers un parcours de 1,5 kilomètre les principaux points d’intérêts du village avec des commentaires audio.

8 points d’intérêt à découvrir : l’abbatiale, le Frère Guillaume, Autour de l’abbatiale, au cœur de l’abbatiale, la maison de garde, la face sud de l’abbatiale, maison du patrimoine, le vieil hôpital, le long du Gatinou..

Le Bourg

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover the city on foot at your own pace, smartphone in hand, accompanied by an audio-guide with the free Villes et Villages du Périgord application

Starting from the information point, let yourself be guided with a storytelling stroll by Daniel Chavaroche, a famous storyteller from Périgord. You will discover the main points of interest in the village along a 1.5-kilometre route with audio commentary.

8 points of interest to discover: the abbey-church, Brother Guillaume, Around the abbey-church, in the heart of the abbey-church, the guard house, the south face of the abbey-church, heritage house, the old hospital, along the Gatinou river.

Descubra la ciudad libremente a pie y a su ritmo, con el smartphone en la mano, acompañado de una audioguía con la aplicación gratuita Villes et Villages du Pe?rigord

Desde el punto de información, déjese guiar por Daniel Chavaroche, un famoso narrador local. Descubrirá los principales puntos de interés del pueblo con comentarios de audio a lo largo de una ruta de 1,5 kilómetros.

8 puntos de interés para descubrir: la iglesia abacial, el Fre?re Guillaume, Alrededor de la iglesia abacial, en el corazón de la iglesia abacial, la casa de la guardia, el lado sur de la iglesia abacial, la casa del patrimonio, el antiguo hospital, a lo largo del Gatinou.

Entdecken Sie Saint Amand de Coly, Dorf, das zu einem der schönsten Dörfer Frankreichs ernannt wurde (« Plus Beaux Village de France »). Audio-Führer können das ganze Jahr über beim Fremdenverkehrsamt von Montignac, sowie im Juli und August im « Maison du Patrimoine » von St Amand ausgeliehen werden.

Entdecken Sie auf interaktive Art und Weise die Geschichte und Architektur der Abtei.

Entdecken Sie auf interaktive Art und Weise die Geschichte und Architektur der Abtei.

Es wird Ihnen eine Karte von Saint Amand de Coly mit der darauf eingezeichneten Tour, sowie ein iPod mit Kopfhörern zur Verfügung gestellt.

