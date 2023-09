Octobre à croquer Le Bourg Coly-Saint-Amand, 1 octobre 2023, Coly-Saint-Amand.

Coly-Saint-Amand,Dordogne

Rencontre au pays de la biodiversité. « Plumages et ritournelles », « A la rencontre de champignons bavards », « Découverte à croquer », Croquis, crayons…Crayons passion !.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 18:00:00. EUR.

Le Bourg

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Encounter in the land of biodiversity. « Plumages et ritournelles », « A la rencontre de champignons bavards », « Découverte à croquer », Croquis, crayons…Crayons passion!

Un encuentro en el país de la biodiversidad. « Plumages et ritournelles », « A la rencontre de champignons bavards », « Découverte à croquer », Croquis, lápices de colores… ¡Pasión por los lápices de colores!

Begegnung im Land der Biodiversität. « Gefieder und Ritournelles », « Auf der Suche nach gesprächigen Pilzen », « Entdeckung zum Anbeißen », Skizzen, Bleistifte…Bleistifte aus Leidenschaft!

