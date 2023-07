Saint-Amand fait son intéressant Le bourg Coly-Saint-Amand, 15 juillet 2023, Coly-Saint-Amand.

Coly-Saint-Amand,Dordogne

A l’occasion de la 15ème édition du festival « Saint-Amand fait son intéressant », les rues du village de Saint-Amand-de-Coly vous accueillent pour 3 jours de découverte artistique et musicale..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . .

Le bourg

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For the 15th edition of the « Saint-Amand fait son intéressant » festival, the streets of the village of Saint-Amand-de-Coly welcome you for 3 days of artistic and musical discovery.

En la 15ª edición del festival « Saint-Amand fait son intéressant », las calles del pueblo de Saint-Amand-de-Coly le dan la bienvenida durante 3 días de descubrimientos artísticos y musicales.

Anlässlich der 15. Ausgabe des Festivals « Saint-Amand fait son intéressant » empfangen Sie die Straßen des Dorfes Saint-Amand-de-Coly für drei Tage voller künstlerischer und musikalischer Entdeckungen.

