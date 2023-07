Festival de Clergoux Le bourg Clergoux, 15 août 2023, Clergoux.

Clergoux,Corrèze

Vide grenier, spectacles live show 30 meilleures chansons préférées des Français et une tribute Goldman, restauration et feu d’artifice..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 23:58:00. .

Le bourg

Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Flea market, live shows 30 of France’s favorite songs and a Goldman tribute, catering and fireworks.

Mercadillo, espectáculos en directo, 30 de las canciones favoritas de Francia y un homenaje a Goldman, catering y fuegos artificiales.

Vide grenier, live show 30 meilleurs chansons préférées des Français et une tribute Goldman, Restauration und Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze