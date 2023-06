Fete de la musique Le Bourg Clécy, 16 juin 2023, Clécy.

Clécy,Calvados

Clécy fête la musique avec une programmation éclectique ! Buvette et restauration sur place..

2023-06-16 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-16 . .

Le Bourg

Clécy 14570 Calvados Normandie



Clécy celebrates music with an eclectic program! Refreshments and catering on site.

Clécy celebra la música con un programa ecléctico Bar y servicio de catering in situ.

Clécy feiert die Musik mit einem eklektischen Programm! Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité