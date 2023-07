Concours de pétanque Le Bourg Cistrières, 14 juillet 2023, Cistrières.

Cistrières,Haute-Loire

Concours de pétanque à 14h organisé par les Chasseurs sur la place du bourg de Cistrières. 14€/doublettes.

2023-07-14 14:00:00 fin : 2023-07-14 . EUR.

Le Bourg

Cistrières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Petanque competition at 2pm, organized by the Chasseurs, on the town square in Cistrières. 14?/doublettes

Competición de petanca a las 14h organizada por los Chasseurs en la plaza del pueblo de Cistrières. 14 Dobles

Petanque-Wettbewerb um 14 Uhr, organisiert von den Jägern auf dem Platz in der Ortschaft Cistrières. 14?/Doublettes

