Soirée os de canards, châtaignes, vin nouveau Le bourg Cieurac, 4 novembre 2023, Cieurac.

Cieurac,Lot

Le club amitié et loisirs de Fontanes organise une soirée os de canard, châtaignes et vin nouveau qui sera animée par Fabrice Ortuno, interprète de variétés.

Inscription obligatoire avant le 21 octobre. Nombre de places limitées.

2023-11-04 19:30:00 fin : 2023-11-04 . 8 EUR.

Le bourg Salle des fêtes

Cieurac 46230 Lot Occitanie



The Club Amitié et Loisirs de Fontanes is organizing an evening of duck bones, chestnuts and new wine, hosted by variety performer Fabrice Ortuno.

Registration required by October 21. Limited number of places

El Club Amitié et Loisirs de Fontanes organiza una velada a base de huesos de pato, castañas y vino nuevo, amenizada por el cantante de variedades Fabrice Ortuno.

Inscripción obligatoria antes del 21 de octubre. Plazas limitadas

Der Club Amitié et Loisirs de Fontanes organisiert einen Abend mit Entenknochen, Kastanien und neuem Wein, der von Fabrice Ortuno, einem Varieté-Interpreten, moderiert wird.

Eine Anmeldung ist bis zum 21. Oktober erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Cahors – Vallée du Lot