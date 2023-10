Concours de belote Le Bourg Chézy, 4 novembre 2023, Chézy.

Chézy,Allier

Concours de belote organisé par le comité des fêtes, inscription sur place, nombreux lots à gagner..

2023-11-04 13:30:00 fin : 2023-11-04 . .

Le Bourg Salle des fêtes

Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Belote competition organized by the Comité des fêtes, registration on site, lots of prizes to be won.

Concurso de belote organizado por el comité de fiestas, inscripción in situ, numerosos premios.

Belote-Wettbewerb, organisiert vom Festkomitee, Anmeldung vor Ort, zahlreiche Preise zu gewinnen.

